ФСБ рассекретила документы о планах Японии оккупировать СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федеральная служба безопасности рассекретила подлинник приговора Токийского международного военного трибунала, в котором главных военных преступников обвинили в планах захватить советскую территорию в Сибири и на Дальнем Востоке.

Операция Красной армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск успешно завершилась 25 августа 1945 года. До этого, в 1931 году, японская сторона нарушила заключенный с Советским Союзом договор о демилитаризации этой зоны по итогам Портсмутского мирного договора – Япония построила укрепления на Южном Сахалине и ввела свои войска в Маньчжурию.

В опубликованных ФСБ документах говорится, что Токийскому трибуналу представили доказательства того, что одним из основных элементов военной политики Японии было намерение вести войну против СССР и оккупировать значительные территории этого государства. В июле-сентябре 1941 года специальная группа офицеров японского Генерального штаба активно изучала вопрос об оккупационном режиме для советских территорий. Территорию СССР планировалось поделить между странами Оси, пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что, готовясь к войне против СССР и других стран, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Так, в отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами.