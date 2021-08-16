ФСБ рассекретила документы о биологических опытах Японии над советскими военнопленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федеральная служба безопасности рассекретила документы, которые свидетельствуют о том, что милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Среди материалов служба опубликовала протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые были проведены с 1945 года до декабря 1949 года.

Один из документов свидетельствует, что японскому военнослужащему доложили о показаниях одного из свидетелей, который рассказал, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

- Не отрицаю показания свидетеля. Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен, - сообщил Отодзо Ямада.

Бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. Оружие представляло собой керамический корпус, начиненный чумными блохами, и должно было взрываться на высоте 50–100 метров над землей, обеспечивая максимальную площадь заражения, пишет РИА Новости.

Документы показывают, что отряды Квантунской армии ставили бесчеловечные опыты по заражению людей различными бактериями, большинство подопытных умирали в муках. По разным оценкам, за время существования отряда 731 в стенах лабораторий умерли от трех до десяти тысяч человек.

В протоколах допросов Ямады говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии распорядилось увеличить производство «бактериологической массы» и «готовиться к бактериологической войне». При этом создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания: в 1945 году его укрыли американцы, после он работал в Японии и США и умер своей смертью в 1959 году.

Накануне российская ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР в 1938 году.