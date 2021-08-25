В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях с 25 августа 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С сегодняшнего дня в России запрещено включать рекламу товаров и услуг с помощью звукового оборудования, которое смонтировано на внешних стенах, крышах и других частях зданий и сооружений. Соответствующая поправка в закон о рекламе вступила в силу в среду, 25 августа.

- Не допускается распространение звуковой рекламы с помощью громкоговорителей и иного звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий или сооружений, - говорится в статье 19 данного закона.

Документ с поправками был опубликован 25 мая текущего года, а сами изменения вступили в силу спустя 90 дней после публикации. Поправки внесли в Государственную думу депутаты думы Астраханской области после многочисленных обращений местных жителей с просьбами ограничить распространения рекламы в жилых домах.

Как ранее писал сайт kp.ru, с марта следующего года российские кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о продолжительности рекламы и показа трейлеров перед сеансом.