Украинский журналист назвал «зрадой» советские самолеты на военном параде в Киеве Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинский журналист Дмитрий Василец заявил о «зраде» из-за советских самолетов на военном параде в Киеве в честь Дня независимости государства. Свое мнение он выразил в среду, 25 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что из авиационной военной техники на параде в украинской столице были представлены советские вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25 и истребители Су-27, транспортники Ан-26, Ил-76 и Ан-225, а также советский фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29.

- Все это свидетельствует о полном провале декоммунизации. Зрада!, - прокомментировал Дмитрий Василец.

Напомним, 24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости, устроив по этому случаю масштабный военный парад в Киеве. По большей части на этом параде показали советскую технику и списанное вооружение НАТО.