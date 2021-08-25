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В мире25 августа 2021 9:27

Украинский журналист назвал «зрадой» советские самолеты на военном параде в Киеве

Дмитрий Василец заявил, что показанная на параде техника «свидетельствует о полном провале декоммунизации»
Ксения АНУФРИЕВА
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Украинский журналист назвал «зрадой» советские самолеты на военном параде в Киеве

Украинский журналист назвал «зрадой» советские самолеты на военном параде в Киеве

Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинский журналист Дмитрий Василец заявил о «зраде» из-за советских самолетов на военном параде в Киеве в честь Дня независимости государства. Свое мнение он выразил в среду, 25 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что из авиационной военной техники на параде в украинской столице были представлены советские вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25 и истребители Су-27, транспортники Ан-26, Ил-76 и Ан-225, а также советский фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29.

- Все это свидетельствует о полном провале декоммунизации. Зрада!, - прокомментировал Дмитрий Василец.

Напомним, 24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости, устроив по этому случаю масштабный военный парад в Киеве. По большей части на этом параде показали советскую технику и списанное вооружение НАТО.