Аналитики назвали самые популярные хобби среди жителей Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 68 процентов опрошенных жителей Москвы продолжают ходить в те же любимые места и выбирать те же хобби, что и до пандемии коронавирусной инфекции. Чуть меньше половины респондентов выбирают спокойный вид досуга, а 35 процентов москвичей предпочитают активный отдых. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками AliExpress Россия совместно с мобильным приложением «Город» для держателей карты «Тройка».

Третье место по популярности среди жителей российской столицы занял полезный отдых. например, просмотр видеокурсов для получения новых навыков. Такое хобби выбрали 17 процентов опрошенных. Еще 47 процентов предпочитает смотреть фильмы и сериалы, 19 процентов – спать, 15 процентов – играть в видеоигры, еще шесть процентов - вышивать или вязать.

- Примерно 66 процентов респондентов считают, что доступных вариантов для отдыха и хобби в последнее время стало больше. В свободное время чуть меньше половины жителей Москвы гуляет в парках, почти четверть опрошенных остаются дома и отдыхают после работы. Еще 11 процентов встречаются с друзьями, шесть процентов – ходят по магазинам. Всего три процента опрошенных сообщили, что во время досуга посещают кафе и рестораны, - говорится в сообщении.

Аналитики отметили также, что за последнее время больше всего горожан увлеклись готовкой и занятиями спортом, на втором месте по популярности — обучающие курсы, на третьем — пазлы и конструкторы. При этом треть опрошенных никому не рассказывает о своих увлечениях, предпочитая держать их в секрете.

Отмечается, что четверть москвичей тратит на свои хобби до пяти тысяч рублей. Половина респондентов готова заплатить за свои увлечения от двух до трех тысяч рублей в месяц, и только шесть процентов опрошенных согласны потратить на хобби более десяти тысяч рублей.