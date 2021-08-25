Рогозин рассчитывает, что глава NASA приедет в Россию до конца 2021 года. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассчитывает, что глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца текущего 2021 года. Об этом он сообщил в среду, 25 августа, в своем Telegram-канале.

- Мы с нетерпением ждем приезда главы NASA сенатора Билла Нельсона. Есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить лично. Я рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить визит в Москву до конца текущего года, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом позволит сделать это, - написал Дмитрий Рогозин.

Руководитель «Роскосмоса» отметил также, что пригласил американского коллегу с супругой в гости к себе домой.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава NASA Билл Нельсон заявил, что планирует приехать в России и встретиться с Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции.