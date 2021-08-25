Центральный федеральный округ РФ стал регионом с наибольшим оттоком населения

Больше всего людей, сменивших место проживания, оказалось в Центральном федеральном округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутренняя миграция в России снизилась до наименьшего показателя за 9 лет. Как подсчитал Росстат, в 2020 году она составила 3,52 миллиона человек - именно столько людей сменили одно место жительства на другое.

Снижение показателя произошло на 13% в сравнении с 2019 годом. Тогда внутренняя миграция достигала 4,04 млн человек, пишет РБК.

Больше всего людей, сменивших место проживания, было в Центральном федеральном округе (883,4 тысячи), а меньше всего — в Северо-Кавказском округе (159,7 тысячи). При этом большинство россиян не выехали за пределы своего округа.

Как отмечают в Росстате, рекордсмены по переездам - женщины трудоспособного возраста. Намного реже переселяется молодежь в возрасте от 20 до 34 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России возник дефицит мигрантов, связанный с пандемией коронавируса. Эксперты отмечают, что подобный дефицит привел к росту расходов, который обернулся повышением цен на продукты и услуги, поскольку теперь производство и другие работы обходятся компаниям дороже.