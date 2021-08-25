Nord Stream проиграла дело об освобождении «Северного потока – 2» от требований директивы ЕС Фото: REUTERS

Компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода «Северный поток – 2» от требований Газовой директивы Европейского союза. Об этом в среду, 25 августа, пишет издание Bloomberg.

Речь, в частности, идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В соответствии с документом, добывающая компания не может одновременно владеть газопроводом, по которому доставляется ее «голубое топливо».

Представители Nord Stream 2 AG сообщили, что компания приняла к сведению решение суда ФРГ и в скором времени оценит его.

Как писал сайт kp.ru, накануне представители оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 – заявили, что считают спекуляциями сообщения некоторых средств массовой информации о том, что строительство трубопровода будет завершено 23 августа текущего года.