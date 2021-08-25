В России 25 августа 2021 выявлено 19 536 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 25 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 402. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 385. Тройку замыкает Московская область, где 776 инфицированных за сутки. Напомним, днем ранее, 24 августа, Подмосковье оказалось на первом месте.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,2 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 809 летальных исходов, а полностью выздоровели 19 654 человека.

Таким образом, по состоянию на среду, 25 августа 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 804 910. Жертвами инфекции стали 178 423 человека, выздоровели 6 073 157 пациент.