Президент Эстонии: Украине нужно 20 лет работы для вступления в ЕС Фото: REUTERS

Вступление в Европейский союз требует выполнения большого количества условий, и Украине необходимо не менее 20 лет работы для завершения данного процесса. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Комментируя перспективы вступления в Евросоюз «амбициозных» стран из состава «Восточного партнерства», в числе которых, кроме Украины, находится Молдавия и Грузия, эстонский лидер заявила о необходимости предложить им либо полноценное партнерство, либо некий новый формат.

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», - сказала глава государства в опубликованном в среду, 25 августа, интервью украинскому изданию «Европейская правда».

В качестве примера глава Кальюлайд привела серьезные проблемы в судебной системе. «Вы не подходите под требования членства в ЕС!» - заключила она.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в Европейском союзе в ближайшие годы маловероятно, указав на политическую ситуацию в ЕС. По его словам, в Евросоюзе отсутствует консенсус по вопросу расширения.