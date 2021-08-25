Администрация США рассказала о прогрессе в переговорах с Россией по кибербезопасности

Пока отношения России и США в вопросах кибербезопасности показывают слабый прогресс. Фото: Shutterstock

Российско-американские переговоры по вопросам обеспечения кибербезопасности достигли прогресса. Как сообщили в администрации президента США, тема продолжает активно обсуждаться и усилия сторон уже приводят к первым результатам.

“Очевидно, что эта тема продолжает активно обсуждаться. Как вы знаете, президент США Джо Байден создал группу экспертов, и мы продолжаем добиваться прогресса в этом направлении”, - рассказали в Белом доме.

Как пишет The Hill, 25 августа в США состоится встреча Джо Байдена с главами крупных американских компаний - они обсудят проблему вирусов-вымогателей.

“Федеральное правительство не может решить эту сложную и международную проблему в одиночку и в одночасье. Но мы искренне говорим, что кибербезопасность - это вопрос национальной безопасности, поэтому государственный и частный секторы должны взяться за решение проблемы вместе”, - подчеркнули в администрации президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, пока отношения России и США в вопросах кибербезопасности показывают слабый прогресс. Так, недавно заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов в связи с очередным обвинением в кибератаках сказал, что история с мнимой российской киберугрозой давно исчерпана.