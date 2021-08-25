Песков: у "Крымской платформы" декларативный характер и недружественный тон в адрес России

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У саммита «Крымская платформа» декларативный характер и недружественный тон в адрес России. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер, не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер, конечно, носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется», - сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона делает для себя соответствующие выводы.

Песков также обратил внимание на то, что любые разногласия нужно решать путем диалога, и указал на готовность Москвы к диалогу. Представитель Кремля также заявил о готовности Москвы разъяснять заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма.

«Мы готовы разъяснять реальное положение дел и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее Песков заявил, что в Кремле «Крымскую платформу» считают чрезвычайно недружественным и антироссийским мероприятием.