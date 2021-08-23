В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским и недружественным мероприятием

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле считают «Крымскую платформу» чрезвычайно недружественным и антироссийским мероприятием. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», - заявил представитель Кремля в понедельник, 23 августа, комментируя проведение в Киеве саммита «Крымской платформы».

Напомним, днем ранее, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за рубежом. По его словам, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты» - представительства. Кроме того, по его мнению, многие главы стран Запада не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа» из-за «страха» перед Россией.