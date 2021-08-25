ПСБ запустил военную ипотеку в цифровом формате

ПСБ и ФГКУ «Росвоенипотека» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» заключили соглашение о запуске цифровой военной ипотеки. Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и руководитель «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.

Как говорится в официальном сообщении банка, соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы.

Цифровой формат предполагает, что все участники сделки - банк, заемщик, «Росвоенипотека» и продавец недвижимости – получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. Обмен документами между сторонами проводится дистанционно через защищенные каналы связи.

Вся ипотечная сделка проходит в онлайне, без необходимости личного присутствия клиента в банке, при этом, государственная регистрация в Росреестре также происходит дистанционно, что максимально комфортно для покупателей жилья и застройщиков. Документы из Росреестра поступают в электронном виде каждому из участников сделки.

- Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнеров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. «Росвоенипотека» - наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре, - заявил Константин Басманов.

По его словам, благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь.

- Сегодня мы сделали важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тысяч договоров целевого жилищного займа на приобретение жилья, плюс каждый квартал порядка 4 тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. Объем бумажной документации, которую обрабатывает ФГКУ «Росвоенипотека» и банки со всей страны, огромен. Я уверен, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение, - заявил Константин Ярославцев.

По его словам, это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и «Росвоенипотеки».