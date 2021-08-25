В Кремле не согласились с позицией Турции по Крыму

Пресс-секретарь президента также отметил, что отношения России и Турции носят партнерский характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Турцию по “Крымской платформе” - международного саммита, которого на Украине называют одной из опор, на которых будет строиться политика “возвращения” Крыма и Севастополя.

Участие в “Крымской платформе” приняла Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским главой Владимиром Зеленским отметил, что республика “с первых дней инициирования “Крымской платформы” поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу”. В российском Кремле эту позицию назвали абсолютно неверной, пишет ТАСС.

“Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом”, - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что отношения России и Турции носят партнерский характер. Но даже в них бывают разногласия - такие, как крымская тема, - что нормально для международного партнерства.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские власти негативно относятся к “Крымской платформе”. Глава МИД страны Сергей Лавров ранее назвал саммит русофобской акцией, целью которой является искусственная поддержка радикальных настроений.