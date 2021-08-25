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Политика25 августа 2021 14:07

Лавров оценил состояние отношений России и Евросоюза как плачевное

Несмотря на сложности, Москва готова к сотрудничеству, отмечает дипломат
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Глава российского МИД Сергей Лавров дал оценку отношениям России и Евросоюза.

Глава российского МИД Сергей Лавров дал оценку отношениям России и Евросоюза.

Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров дал оценку отношениям России и Евросоюза. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии.

По мнению Лаврова, на сегодняшний день взаимопонимания между сторонами нет. В связи с этим текущее состояние отношений РФ и ЕС глава отечественного МИД назвал плачевным.

"Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам", - отметил дипломат.

Несмотря на трудности в отношениях, Россия всегда готова к сотрудничеству с Евросоюзом. Об этом также говорил Лавров, отмечая, что Брюссель мог бы сделать первый шаг к конструктивному взаимодействию с Москвой, перестав политизировать экономические отношения

Лавров оценил состояние отношений России и Евросоюза как плачевное