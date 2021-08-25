Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако исходя из бюджетных возможностей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы и надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем делать это и дальше», - заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, положенные на сегодняшний день школьным преподавателям доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей являются «небольшими деньгами». «Будем считать, что это просто значок за эту важную сферу работы для общества», - сказал президент.

Напомним, в минувшие воскресенье, 22 августа, Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.