Австрия заявила о нежелании направлять делегацию в Крым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа приехал в Австрию с двухдневным визитом. В Вене он пообщался со своим коллегой из дипломатического ведомства страны Александром Шалленбергом. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа приехал в Австрию с двухдневным визитом. В Вене он пообщался со своим коллегой из дипломатического ведомства страны Александром Шалленбергом. На пресс-конференции по итогам переговоров они затронули тему Крыма.

“В настоящее нет ни желания, ни намерения направлять делегацию в Крым”, - заявил Шалленберг, отвечая на вопрос про полуостров.

Лавров в ответ сказал, что не хочет быть невежливым, однако просит зафиксировать, что Австрия не желает ознакомиться с реальным положением дел в Крыму.

“Но я все равно его приглашаю [в Крым]”, - добавил российский дипломат, имея в виду своего австрийского коллегу.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос принадлежности полуострова продолжает обсуждаться за границей. Так, например, на Украине прошел международный саммит “Крымская платформа” - его позиционируют как одну из опор, на которых будет строиться политика “возвращения” Крыма и Севастополя. Не все находят это мероприятие серьезным - читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали саммит, назвав его “коллективным отрицанием реальности”.