Путин поддержал идею создания платформы психологической помощи школьникам в интернете Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. В ходе встречи с представителями общественности в среду, 25 августа, глава государства отметил, что Россия пока что отстает от других стран в этой сфере.

- Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех государств мира, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в данной области, в том числе это касается психологической помощи школьникам, - сказал Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер отметил необходимость совершенствовать оплату труда педагогов. При этом Владимир Путин добавил, что исходить в этом вопросе следует из бюджетных возможностей.