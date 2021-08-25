Лаврова удивило равнодушие западных стран к агрессивной риторике Украины

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал высказывания украинских властей “виртуальной политикой”. По его мнению, несмотря на популизм и противоречивость ряда заявлений Киева, западные страны по-прежнему продолжают его поддерживать.

Лавров напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский призывал убираться из страны людей, считающих себя русскими. Это та же риторика, которая ведется в стране уже 7 лет.

“Поразительно, что наши западные коллеги не могут ничего ответить на это. И продолжают слепо поддерживать украинскую власть в этих попытках поддерживать интерес к правительству и клянчить у Запада деньги, жесты поддержки”, - заявил Лавров.

По мнению российского дипломата, одновременно с агрессивными высказываниями Киев требует от Москвы пустить в Крым всех, чтобы посмотреть, как на полуострове соблюдаются права человека. Но заехать проверяющие должны со стороны Украины.

“Мы у них спрашиваем: "Вы занимаетесь правами человека или политическими играми?". Те, кто приезжают, понимают, что произошло в Крыму”, - подчеркивает Лавров.

Глава МИД считает, что в будущем от Украины можно ждать еще более странных заявлений и решений. Недавно в стране “приватизировали” День Крещения Руси. Дальше, говорил Лавров, президент Зеленский может решить, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что “остальное - это не украинское”.

Как ранее писал kp.ru, Сергей Лавров также оценил отношения России и Евросоюза. По его словам, на сегодняшний день взаимопонимания между сторонами нет.