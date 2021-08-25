Владимир Путин одобрил идею ввести в школах традицию поднимать флаг России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одобрил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг.

На встрече главы государства с учителями и учениками воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов рассказал о традиции "Артека" поднимать флаг России. По его мнению, это можно сделать частью воспитательного процесса в школе.

- Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях... флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера - например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт, — ответил Путин.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Он отметил, что Россия пока что отстает от других стран в этой сфере. По мнению главы государства, это очень интересное и очень своевременное предложение.