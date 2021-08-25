Немецкий суд сообщил, что оператор "Северного потока — 2" вправе обжаловать его решение

Суд в Германии сообщил, что оператор "Северного потока — 2" может обжаловать его решение Фото: REUTERS

Высший земельный суд в Дюссельдорфе сообщил, что оператор "Северного потока — 2" может обжаловать его решение по Газовой директиве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Также в сообщении отмечается, что суд не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию.

- Будет ли трубопровод ("Северный поток 2") введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда, — говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода "Северный поток – 2" от требований Газовой директивы Европейского союза. Речь, в частности, идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В соответствии с документом, добывающая компания не может одновременно владеть газопроводом, по которому доставляется ее "голубое топливо".Представители Nord Stream 2 AG сообщили, что компания приняла к сведению решение суда ФРГ и в скором времени оценит его.