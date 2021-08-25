Итальянские активисты рассказали о тайном пропуске в аэропорт Кабула Фото: REUTERS

Итальянские активисты рассказали о тайном знаке, который дает возможность пройти сквозь охрану к аэропорту Кабула. Речь идет о нарисованной на ладони букве Р.

«Для того, чтобы попасть в Италию, одной буквы недостаточно», - приводит РИА Новости предупреждение итальянских.

Как они отметили, при помощи данного знака итальянские солдаты могут быстро опознать своих соотечественников из толпы афганцев и других беженцев, чтобы пропустить их внутрь аэропорта. Тем не менее так просто улететь из Кабула не получится, поскольку всех граждан потом сверяют по спискам Министерства иностранных дел и Минобороны Италии.

Напомним, в минувший понедельник, 23 августа, все рейсы в аэропорту Кабула были приостановлены до дальнейших распоряжений. Как сообщили в управлении гражданской авиации страны, такие меры приняты из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан.