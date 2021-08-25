В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам

На митинге крымских татар в Киеве в годовщину департации 1944 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедший на Украине саммит “Крымская платформа”, который Киев позиционирует как одну из опор, на которых будет строиться политика “возвращения” Крыма и Севастополя, вызвал волну обсуждений в России и за рубежом. В частности, о принадлежности полуострова высказалась обозреватель турецкой газеты Turkiye Мерьем Айбике Синан.

“Мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам”, - цитирует журналистку РИА Новости.

Синан считает, что министр иностранных дел Турции выступил на саммите довольно четко, обозначив позицию страны по вопросу принадлежности полуострова. Он, в частности, заявил, что международная система недостаточно эффективна для решения проблемы Крыма и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.

Мерьем Синан подчеркнула - Европа и США довольствуются тем, как Россия отстаивает свою позицию в рамках дипломатии. По мнению обозревательницы, в этом и состоит суть проблемы вокруг принадлежности Крыма.

Стоит напомнить, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума - по его результатам подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После этого российские власти не раз говорили, что вопрос принадлежности полуострова является закрытым. Однако Украина и Турция не согласны с этим и регулярно поднимают эту тему в политическом диалоге.

Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским главой Владимиром Зеленским отметил, что республика “с первых дней инициирования “Крымской платформы” поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу”.