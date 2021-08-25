Зарплаты в России вернулись к докризисному уровню за пять месяцев 2021 года

Заработные платы в России вернулись к докризисному уровню за пять месяцев 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что за пять месяцев 2021 года заработные платы в России вернулись к докризисному уровню.

Сообщается, что уровень безработицы в стране достиг 4,8%, что меньше на 1,6% по сравнению с августом прошлого года. При этом в июле снижение уровня продолжилось.

- При этом численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 года. Заработные платы по итогам 5 месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни, — говорится в сообщении секретариата.

Напомним, согласно статистике HeadHunter, в первые шесть месяцев 2021 года были отмечены нехватка мигрантов и рост спроса на разнорабочих, зарплаты которых заметно выросли. Эксперты отмечают, что подобный дефицит привел к росту расходов, который обернулся повышением цен на продукты и услуги, поскольку теперь производство и другие работы обходятся компаниям дороже.