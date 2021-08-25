Путин предложил отказаться от слова "услуга" применительно к работе учителей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В слове «услуга» по отношению к деятельности, которую выполняют педагоги, нет ничего обидного, однако они проводят содержательную и большую работу, создавая будущее нашей страны, и если такое слово им не нравится «надо от него уходить». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в среду, 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

«Что касается педагогической деятельности, учительского труда - это гораздо глубже, чем-то, что мы часто понимаем в бытовом смысле под понятием "услуга". Конечно, это содержательная, большая, глубокая, важнейшая работа для общества. Потому что, не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны. Укрепляете его ... Поэтому, конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить», - заявил российский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встречи с представителями общесвенности глава государства также заявил о необходимости совершенствовать оплату труда преподавателей. По его словам, положенные на сегодняшний день школьным преподавателям доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей являются «небольшими деньгами».