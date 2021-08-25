Из Кабула вылетели четыре самолета Минобороны с гражданами России и государств-членов ОДКБ Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 25 августа, четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ вылетели из Кабула и в настоящий момент направляются в Россию. Об этом сообщили в военном ведомстве, отметив, что на борту лайнера находятся российские граждане, а также граждане государств - членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и других стран.

«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома г. Кабула Исламской Республики Афганистан», - говорится в заявлении российского министерства.

Напомним, накануне около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Как сообщил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал, на данный момент получен ответ по некоторым категориям. Среди получивших это разрешение люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты.