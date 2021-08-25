В 2021 году высокоскоростной интернет проведут во все школы России

Все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по проведению в школы высокоскоростного интернета. По словам главы государства, в 2021 году все учреждения среднего образования должны получить к нему доступ.

Интернет Путин назвал хорошим помощником в приобретении знаний и новой информации. Такое мнение он выразил на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

“Наших детей, мы с вами это хорошо знаем, трудно удивить, они хорошо разбираются в современных технологиях, иногда это даже вызывает удивление, но это так. И уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету", - сказал Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России годом педагога. В этот год страна будет также отмечать 200-летие Константина Ушинского.