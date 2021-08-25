Сенатор Климов: экстремисты из Афганистана под видом беженцев стремятся проникнуть в СНГ Фото: REUTERS

Экстремисты из Афганистана под видом беженцев пытаются проникнуть на территорию стран Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

«Мы действительно знаем о том, что есть желание под видом беженцев экстремистам проникнуть на территорию СНГ, ОДКБ», - заявил сенатор.

Как он считает, «все это требует, безусловно, реагирования, в том числе и на законодательные, может быть, какие-то нововведения».

Напомним, накануне появилось сообщение, что около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Как уточнил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал, на данный момент получен ответ только по некоторым категориям. Среди получивших данное разрешение только люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле сообщили, что Россия не принимала никаких решений об особом статусе беженцев из Афганистана.