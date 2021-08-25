Почти все дети дошкольного возраста в России посещают ясли и детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал об успехах дошкольного образования в России. По его словам, на сегодняшний день почти все российские дети дошкольного возраста посещают ясли и детские сады.

Министр отметил, что в ясли ходят 96% детей в возрасте до 3 лет. В детские сады - 99% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для сравнения - в 2013 году, когда стартовала программа модернизации региональных систем дошкольного образования, почти 50% детей не могли попасть в детские сады.

“К 2024 году мы обеспечим 100-процентный охват дошкольным образованием”, - заявил Кравцов на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России выделило 3,4 миллиарда рублей на ускоренное завершение строительства детских садов, школ, поликлиник, а также дорог и коммунальных объектов в десяти регионах.