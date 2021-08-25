В 1200 российских школах появятся советники по образованию

Советники директоров по воспитательной работе появятся в 1200 образовательных учреждениях с 1 сентября 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В российских школах начнут работать новые специалисты, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Советники директоров по воспитательной работе появятся в 1200 образовательных учреждениях с 1 сентября 2021 года.

Как рассказал Развозжаев в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования, советники директоров начнут работать в десяти пилотных регионах в соответствии с национальным проектом “Образование”.

“Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Педагоги, психологи, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе "Артека" и готовы приступить к этой работе”, - отметил Развозжаев.

По его словам, советники директоров по воспитательной работе будут получать доплату в размере 15 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин распорядился провести высокоскоростной интернет во все школы страны до конца 2021 года.