США до 31 августа сфокусируются на эвакуации своих военных из Афганистана

Соединенные Штаты до 31 августа сфокусируются на эвакуации своих военных из Афганистана Фото: REUTERS

Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор сообщил, что в последние дни до 31 августа США сфокусируются на эвакуации своих военных из Афганистана.

- До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов, — сказал Тейлор.

Это не означает, что гражданские не смогут рассчитывать на эвакуацию, но военные будут приоритетом, подчеркнул он.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты перестанут отвечать за безопасность в аэропорте Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, военные Соединенных Штатов Америки считают, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* могут совершить нападение на аэропорт в Кабуле. Пентагон обеспокоен возросшей угрозой со стороны ИГИЛ*. При этом беспокойство усилилось после новостей о том, что из двух тюрем рядом с Кабулом сбежали 100 преступников, лояльных к "Исламскому государству"*.

*Запрещенная в России террористическая организация