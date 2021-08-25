Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск с Байконура корабля с киногруппой внутри

Дмитрий Рогозин рассказал, как идет подготовка к запуску корабля “Союз МС-19”. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин рассказал, как идет подготовка к запуску корабля “Союз МС-19” - он должен отправиться на орбиту вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту. Они отправятся в космос, чтобы снять первый в истории фильм на МКС.

Старт корабля намечен на 5 октября 2021 года. Рогозин планирует пригласить на запуск зарубежных гостей, близко связанных с космосом - основателя компании SpaceX Илона Маска, а также миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, которые недавно совершили первые коммерческие полеты в космос.

“Я сегодня отправляю приглашения и господину Илону Маску, которого мы в России уважаем. Конечно, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, господина Безоса. Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди. Которые, несмотря на все проблемы,существующие между странами, все равно находят возможность быть вместе”, - цитирует Дмитрия Рогозина Первый канал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин надеется, что глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца текущего 2021 года. Он даже готов пригласить его с супругой в гости к себе домой.