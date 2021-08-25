Мария Захарова высмеяла оправдания посольства США о невыдаче виз россиянам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала американское посольство в РФ, которые объяснили невыдачу виз россиянам нехваткой персонала. Ее слова приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.

- Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку персонала", практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал, — заявила Захарова.

Она назвала подобные объяснения "лукавыми" и вводящими в заблуждение. Как сообщила Захарова, российские консульства в Соединенных Штатов, штат которых сократился из-за решения американских властей не выдавать визы новому персоналу, продолжают визовые оформления.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты Америки пока не готовы менять "деструктивную" практику невыдачи виз российским дипломатам. Соответственно, у России пока нет никакого движения в этом вопросе навстречу американцам, отметил дипломат.