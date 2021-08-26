Глава ВОЗ назвал ближайшие три месяца важными для подготовки к будущим пандемиям Фото: REUTERS

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что предстоящие три месяца будут имеют крайне важное значение для создания мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии.

Он отметил, что в сентябре этого года начнется сессия Генассамблеи ООН и пройдет саммит "группы двадцати" (G20).Также через месяц запланировано проведение специальной сессии ВОЗ. Об этом он заявил во время своего выступления на брифинге в Женеве.