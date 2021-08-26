Потрясенные жестоким убийством девочки жители Тюмени требуют самосуда над задержанным Фото: Вадим Бегун

Жестокое убийство восьмилетней девочки в Тюмени Насти Муравьёвой вызвало негодование общественности в социальных сетях: кто мог так жестоко расправиться с беззащитной школьницей.

Однако после публикации МВД допроса задержанного мужчины, которого подозревают в совершении преступления, у жителей города лопнуло терпение. Кадры, где предполагаемый убийца признается в расправе, вызвали такой сильный гнев, что граждане Тюмени готовы устроить самосуд над убийцей ребенка.

- Этому преступнику вообще не жить, что на зоне, что на свободе! Пусть он боится народа! Пусть он молится лучше, чтобы сел....Расстрелять на месте, а зачем биомусор ещё держать в клетке и кормить....На кол его посадить....Как только рука на ребёнка поднялась..., - возмущаются пользователи социальных сетей в комментариях.

Напомним, поиски пропавшей Насти Муравьевой начались 30 июня 2021 года. Ребенка искали до 19 августа, когда стало известно, что девочка погибла. Как пишет "КП-Тюмень", девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки ребенка оказались связаны электрическим проводом, а рот был заклеен скотчем.