С сначала 2021 года в российских лесах погибли 667 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских лесах с начала 2021 года потерялись более 5 тысяч человек. Из них 667 человек погибли, а судьба 368 граждан до сих пор неизвестна.

По данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", только за это лето, с 1 июля, в отряд поступило свыше 600 заявок на поиск пропавших в лесах. Всего же в 2021 году организация получила 26 374 заявки на поиск людей. В это число входят случаи, когда люди терялись в городах и в природной среде.

Обычно заблудившиеся в лесу не углубляются больше чем на 2-3 км, но из-за отсутствия навыков ориентирования на местности не могут самостоятельно найти путь к цивилизации, пишут "Известия". Эксперты поясняют, что самой частой причина гибели потерявшегося является переохлаждение.

В отряде также рассказали, что в этом году по числу заблудившихся в лесу лидируют Кемеровская, Московская, Ивановская, Нижегородская и Тверская области.