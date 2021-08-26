Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана людьми сели в аэропорту Чкаловский Фото: Иван ВИСЛОВ

Два самолёта Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан. Они приземлились в аэропорту Чкаловский в Московской области.

По прилете в аэропорт, эвакуированных граждан встретили медики скорой помощи. На Ил-76 в РФ прилетели около 100 человек. В основном это россияне афганского происхождения. Сейчас они ожидают пограничного контроля.

Один из прибывших в РФ граждан поделился с журналистами впечатлением от происходящего. Мужчина рассказал, что провел в Афганистане пять месяцев. Туда он приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".

- Есть ощущение безопасности, - сказал эвакуированный гражданин по прилете в Москву, пишет ТАСС.

Ранее спецкор kp.ru Александр Коц сообщал, что аэродром Кабула встретил четыре российских самолета неожиданно пустынным пейзажем. За неделю американцам удалось переместить хаос за территорию аэропорта, организовав блокпосты, через которые желающих улететь пропускают строго по документам. Однако перед тем, как попасть к чекпоинту, афганцам приходится проходить через контрольные пункты талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация

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