Репортаж из Кабула: Как Россия эвакуирует 500 своих граждан и украинцев

США объявили аэродром военной базой со всеми вытекающими ужесточениями. Фото: REUTERS

Аэродром Кабула встретил четыре российских самолета неожиданно пустынным пейзажем. За неделю американцам удалось переместить хаос за территорию аэропорта, организовав блокпосты, через которые желающих улететь пропускают строго по документам. Однако перед тем, как попасть к чекпоинту, афганцам приходится проходить через контрольные пункты талибов* ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация). Оттуда доносятся одиночные выстрелы.

Обстановка вокруг аэропорта Фото: Александр КОЦ

Через эти же блокпосты на аэродром едет колонна из 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Под них Минобороны России отправило три транспортных Ил-76 и один Ил-62. Самолеты, в которые были загружены одеяла и вода, вылетели из Ульяновска в ночь на среду и приземлились в Кабуле ранним утром.

«Американцы поставили жесткое условие - никакой съемки на территории аэропорта. Иначе эвакуация может быть сорвана», - предупредили военные. США объявили аэродром военной базой со всеми вытекающими ужесточениями. Терминал аэропорта обнесен колючей проволокой, возле которой сидят американские морпехи, вальяжно раскинувшись на креслах. Вокруг раскиданы чьи-то вещи, одежда, под ногами звенят стреляные гильзы.

Обстановка вокруг аэропорта Фото: Александр КОЦ

Внутрь - в туалет - можно попасть только в сопровождении представителя посольства.

Здание аэропорта - словно после погрома. В первые дни прихода талибов тысячи афганцев штурмовали его, вынося стекла и двери. Похоже, гражданские рейсы аэропорт Кабула начнет принимать не скоро.

За аэродромом поднимается черный дым. По взлетной полосе один за другим садятся и взлетают американские транспортники. Российские военные устанавливают у трапа подкову-металлоискатель. Наконец появляется колонна джипов и автобусов с российскими дипломатическими номерами. 500 человек распределяют по самолетам, а мы колонной выезжаем в город.

Обстановка вокруг аэропорта Фото: Александр КОЦ

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