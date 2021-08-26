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В мире26 августа 2021 2:42

Байден заявил, что Россия знает о причастных к атакам киберпреступниках

Он также выразил надежду, что РФ привлечет киберпреступников к ответу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Байден заявил, что Россия знает о причастных к атакам киберпреступниках

Байден заявил, что Россия знает о причастных к атакам киберпреступниках

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными атаками киберпреступников с применением вирусов-вымогателей. Он также полагает, что российская сторона знает, где искать хакеров.

- У меня был саммит с (президентом России) Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут киберпреступников к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они, - заявил Байден во время совещания по кибербезопасности.

Ранее Российская Служба внешней разведки назвала "бредом" и "словоблудием" надуманные обвинения Вашингтона в кибершпионаже. В пресс-службе СВР также отметили, что разбор риторики Белого дома не входит в обязанности разведки.

Кремль также опроверг обвинения со стороны США в причастности российских хакеров к кибератакам на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).