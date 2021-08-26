Пушков заявил, что президент Эстонии "подложила свинью" Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям.

- Президент Эстонии неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова - и еще десятилетия не будет готова - к приему в НАТО, но и рекомендовала эстонцам воздержаться от инвестирования в украинскую экономику, - написал Пушков в своем посте в своем Telegram-канале.