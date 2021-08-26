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Политика26 августа 2021 4:19

Пушков заявил, что президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Керсти Кальюлайд считает, что Украина совершенно не готова к вступлению в НАТО
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Пушков заявил, что президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Пушков заявил, что президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям.

- Президент Эстонии неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова - и еще десятилетия не будет готова - к приему в НАТО, но и рекомендовала эстонцам воздержаться от инвестирования в украинскую экономику, - написал Пушков в своем посте в своем Telegram-канале.