Вильфанд назвал благоприятным завершение календарного лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что завершение календарного лета в России будет довольно благоприятным периодом.

По его словам, в центральной полосе и на юге страны прогнозируется жаркая погода. В некоторых регионах температура воздуха будет выше 30 градусов, местами больше нормы на 5-6 градусов.

- В принципе, завершение летнего периода (календарного) будет вполне благоприятным. Связано это с тем, что на большей части европейской территории России погоду будет определять отрог высокого давления, и уже с 26 августа в центр будет проникать воздух, сформировавшийся на юге, - рассказал Вильфанд ФАН.

Синоптик также добавил, что теплая погода определяется не только послеполуденным зноем, но и минимальной ночной температурой. А в предстоящие ночи столбики термометров как раз будут показывать летние значения.

- Днем из-за плотных облаков приземный слой воздуха сильно прогреваться не будет, ожидается около 20 градусов, но и это всего на 2 градуса выше нормы, - объяснил глава Гидрометцентра.

С пятницы в Москве температура начнет повышаться до отметки в +25, в южных регионах России - до 30 градусов и выше.