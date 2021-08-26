В ЕС объяснили причину задержки признания сертификатов о вакцинации с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейский союз уже передал России общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса между сторонами до сих пор не начались.

В частности, это связано с тем, что Брюссель считает российские документы не до конца соответствующими европейским стандартам.

- Переговоров между ЕС и РФ пока нет, речь идет только об обмене технической информацией, сообщили "Известиям" в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК). - Соблюдение европейских стандартов могло бы ускорить принятие решения о равнозначности документов.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС предложил России взаимно признать коронавирусные сертификаты. Он рассказал, что в ЕС с 1 июля действует система ковидных документов, которые выдаются привитым, переболевшим или сдавшим отрицательный тест. Также законодательство позволяет ЕК признавать эквивалентность документов из других стран.