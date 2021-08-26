Ученые назвали дождь в Гренландии признаком критического изменения климата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гренландии пошел аномальный дождь, которые может свидетельствовать о критическом изменении климата. Об этом в четверг, 26 августа, пишет Phys.org, ссылаясь на исследование ученых из Дании.

Дождь прошел 14 августа на высоте примерно в три тысячи метров над уровнем моря. Это могло произойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию. За минувшие два тысячелетия специалисты зафиксировали всего девять таких случаев потепления. Три из них произошли в течение последних десяти лет. При этом в 2012 и 2019 годах во время повышения температуры дождь на этих территориях не выпадал.

- Пока что нельзя точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, однако такое явление крайне маловероятно. Летом текущего года в Гренландии было зафиксировано потепление до рекордных 20 градусов по Цельсию. Волна тепла привела к дальнейшему ускорению таяния ледников, это вызывает беспокойство. Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире, - отметил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.

По информации ученых, в настоящее время ледяной щит, который покрывает остров, в три раза превосходит территорию Франции. Этого объема воды достаточно, чтобы во время таяния поднять уровень Мирового океана на семь метров.

Как писал сайт kp.ru, накануне климатолог Светлана Краковская заявила, что из-за глобального изменения климата мир уже прошел «точку невозврата», и в скором времени жизнь на Земле может стать «адом».