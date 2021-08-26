В Госдуме предложили добавить работающим пенсионерам четыре дня новогодних каникул Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Парламентарий обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением рассмотреть данную возможность.

В своем обращении депутат подчеркивает, что с приходом пандемии данная категория граждан находится в зоне повышенного риска. Тем не менее, люди продолжают ходить на работу, пользоваться общественным транспортом и выполнять свои обязанности.

Дополнительные дни отдыха станут поддержкой для работающих пенсионеров.

- Прошу вас рассмотреть возможность продлить каникулы с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив работающим пенсионерам четыре дополнительных выходных дня, — цитирует RT текст обращения.

22 августа Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Перечисления начнут проводить в сентябре. По данным Счетной палаты, на 1 апреля 2021 года в стране было 42,6 миллиона пенсионеров. Из них работающими оказались 8,6 миллиона человек, сообщает телеканал "360".