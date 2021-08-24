Указ Путина: Все пенсионеры в сентябре получат по десять тысяч рублей

Пенсионеры получат выплату уже в сентябре. Фото: Shutterstock

24 августа 2021 был опубликован указ президента о «единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Вот главное из документа:

- Все граждане, кто к 31 августа 2021 года уже получают пенсию, могут рассчитывать на разовую выплату в десять тысяч рублей.

- Деньги дадут в сентябре, никаких заявлений для этого писать не надо. Если почему-то средства не дойдут в начале осени, их заплатят позже.

- Дополнительные десять тысяч рублей не будут учитываться при получении иных выплат или льгот.

- Банки или иные кредиторы не смогут забрать по долгам эти деньги.

Путин еще в воскресенье на встрече с кандидатами в Госдуму объяснил необходимость этой разовой выплаты. Дело в том, что реальная инфляция в 2021 году оказалась выше прогнозируемой. И индексация пенсий, запланированная в конце прошлого года, не поспевает за ростом цен. Поэтому власти и решили заплатить по 10 тысяч рублей, чтобы реальные доходы пенсионеров в этом году не снизились.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

- У нас есть пенсионеры. Да, для них предусмотрена своя программа: повышение пенсии на тысячу рублей превышающее инфляцию. Но сейчас эта тысяча инфляцией подъедается. По набору продуктов, покупаемых пенсионерами, инфляция больше 6,5%, - сказал в воскресенье глава государства.

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