Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на острове Итуруп Фото: Иван МАКЕЕВ

Японское правительство выразило протест властям России из-за планируемых учений российских вооруженных сил, которые, по словам гнесекретаря кабинета министров Кацунобу Като, готовятся на острове Итуруп. Об этом японский политик заявил в четверг, 26 августа, во время пресс-конференции.

По его словам, в минувшую субботу правительство Японии получило от российской стороны сообщение о том, что у побережья острова Итуруп с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября текущего года состоятся учебные стрельбы.

- Мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашего государства и является неприемлемым. Власти Японии продолжают переговоры с российской стороной в соответствии с фундаментальным курсом на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора между двумя государствами, - сказал Кацунобу Като.

Напомним, Россия и Япония много лет ведут консультации, пытаясь выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После войны архипелаг был включен в состав СССР, но японская сторона продолжает оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и некоторых прилегающих небольших необитаемых островов. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над этими территориями имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.