Кабмин РФ поддержал штрафы неаттестованным гидам от 5 до 30 тысяч рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

Кабмин поддержал предложение ввести штрафы для экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошедших переаттестацию. Новое правило может начать работать с 2022 года.

Изменения будут внесены в ст. 14.51 КоАП «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности».

Если окажется, что услуги туристам оказывает сотрудник, не прошедший проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности, то ему грозит штраф.

Физическому лицу предусмотрено наказание от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юрлицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Если же аттестат или карточку инструктора-проводника выдает юрлицо, которое не внесено в реестр, то штрафы будут в разы выше – от 30 до 300 тысяч рублей.

В правительстве поддержали изменения, но при условии доработки законопроекта. В Госдуме большинство фракций тоже выступает за ужесточение требований к экскурсоводческой деятельности.

- Это позволит защитить туристов от лиц, которые зачастую не имеют никакого права заниматься экскурсоводческой деятельностью. Граждане должны знать, кто их сопровождает и быть уверенными в своей безопасности,- сказал газете «Известия» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

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