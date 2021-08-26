Минсельхоз России планирует ограничить количество домашних животных в квартирах Фото: Евгения ГУСЕВА

В России планирует ограничить количество домашних животных в квартирах. Соответствующую нормативную базу в настоящее время готовит Министерство сельского хозяйства. Об этом в четверг, 26 августа, заявил заместитель председателя комитета российской Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

- Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже может наступить уголовная ответственность, - сообщил он в интервью URA.RU.

По словам политика, данный закон также предполагает ограничить количество животных, которые проживают на участках частных домов. Кирилл Черкасов отметил, что в настоящее время вопрос содержания животных на определенной площади прописан в рамках федерального законодательства, однако нормативно-правовую базу к нему пока что не подготовили. Официального комментария Минсельхоза России по этому поводу пока что нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце июня текущего года в российскую Государственную думу внесен проект закона о допустимом количестве домашних животных в квартире.