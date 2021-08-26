Инфекционист не исключила поражения нервной системы при легкой форме коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Поражение центральной нервной системы может встречаться и при легких формах коронавирусной инфекции. Вирус, попадая в организм через нос, может проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Еще один путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга. Через дефекты в данных сосудах коронавирусная инфекция способна проникать в головной мозг, - предупредила инфекционист в интервью РИА Новости.

Наталья Пшеничная добавила, что влияние на работу головного мозга также может оказывать кислородное голодание, которая возникает из-за коронавирусной инфекции, микротромбозы и патологический ответ иммунной системы. Последний может индуцировать повреждение нервных клеток и разрушение миелиновой оболочки, которая окружает нервные волокна.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее медицинский психолог Татьяна Коробова предупредила, что после коронавируса есть нейропсихологические последствия для головного мозга. Из-за этого переболевшие пациенты даже после выздоровления довольно долго ощущают апатию, усталость и повышенную раздражительность.